L'accusa di Fornaro (Leu): "Salvini e Meloni fanno a gara a cavalcare la paura"

Il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera: "A quelle piazze bisogna rispondere democraticamente che a indicare nella vaccinazione lo strumento per combattere la pandemia è la scienza e non oscuri complottisti"

Sono mesi che "Assistiamo increduli alla gara tra Salvini e Meloni nel cavalcare la paura per dare rappresentanza a qualche migliaio di manifestanti scesi in piazza contro il green pass".

Lo ha affermato il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

"A quelle piazze bisogna rispondere democraticamente che a indicare nella vaccinazione lo strumento per combattere la pandemia è la scienza e non oscuri complottisti.

Seguire la scienza, contenere la diffusione del Covid con il green pass è dunque una scelta tanto obbligata quanto giusta perché la salute degli italiani viene prima, sempre e comunque, di qualche tornaconto nei sondaggi".