Dopo l'ex leghista anche l'ex M5s Barillari denuncia Draghi per le parole contro i no-vax

Non bastava l’ex leghista e trumpiano Lusetti da Reggio Emilia, ma doveva arrivare adesso il grillino negazionista noto per le sue posizioni controverse

Davide Barillari ne ha combinata un’altra.

Dopo le parole di Mario Draghi che durante l’ultima conferenza stampa aveva detto “L’appello a non vaccinarsi è appello a morire, sostanzialmente, non ti vaccini, ti ammali e muori, non ti vaccini e contagi”, ribadendo ulteriormente il concetto: “Senza vaccinazione si deve chiudere tutto” il consigliere regionale del Lazio ha deciso di denunciare il presidente del Consiglio. Chiedendo l’aiuto di un legale molto conosciuto su internet: Edoardo Polacco.

Insomma già ce lo vediamo Draghi che trema aspettando una comunicazione di Edoardo Polacco.

Anche perché lo sapete chi è Edoardo Polacco? Il legale che è diventato lo zimbello dei social, dopo che con un video appassionato e indignato, non solo voleva denunciare Conte, ma che a cui non era piaciuta l’iniziativa “illegittima” di un sindaco di cui chiedeva “l’immediata destituzione”.

Peccato solo che il comune di Bugliano, come tutti sapevano, ma non lui, non esiste ed è solo un account Facebook satirico nel quale si annunciano iniziative strampalate.