Rojc contro il Fdi Lollobrigida che sconsiglia i vaccini agli under 40: "Parole pericolose"

Una pericolosa scivolata perché in un paese alle prove con la variante della e nel quale la minoranza no-vax è comunque nutrita di tutto ci sarebbe bisogno fuoché le ciarle dei fans di Bolsonaro e Trump-"Le parole di Lollobrigida sono semplicemente pericolose per la salute pubblica perché inducono a credere che per qualcuno il vaccino è da evitare, mentre invece bisogna convincere più persone possibile a vaccinarsi. Questa corsa della destra contro la medicina e la scienza è purtroppo un male internazionale, come abbiamo visto da Trump a Bolsonaro e dal pessimo esempio di Boris. Evitiamolo almeno a casa nostra, dopo un anno e mezzo di pandemia e oltre 100mila morti".Così la senatrice Tatjana Rojc (Pd), commentando quanto affermato dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, che sul vaccino ha detto "non consiglierei a nessuno sotto i 40 anni di farlo, perché la letalità è inesistente".