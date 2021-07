L'ultima di Salvini: usa il razzismo per fomentare il negazionismo anti green pass

admpumiddle

Questa ci mancava: usare il razzismo per fomentare il negazionismo. Ma ormai siamo a questo.

"Leggevo di multe di 400 euro, se uno deve fare il green pass per andare a prendere il caffè in piazza Mazzini...intanto ne sbarcano a carrettate in Sicilia senza green pass. Quindi, prudenti, ma senza vivere da segregati in casa".

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando al gazebo per i referendum sulla giustizia a Jesolo lido.

Sul green pass "la nostra posizione è chiara: bisogna essere attenti e prudenti perché quella brutta bestia del virus non è ancora stata sconfitta" ma "lasciamo lavorare la gente in sicurezza. outstream

Qualcuno già parla di zone gialle, arancioni, rosse a luglio ad agosto. Garantiamo i vaccini a tutti i 70-80enni ma non possiamo condannare i ragazzi che hanno sofferto alla paura a vita", ha aggiunto.