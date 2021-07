Il Pd attacca Letizia Moratti: "Non considera la variante Delta e fa affermazioni ottimistiche infondate"

admpumiddle

In questo momento in Italia sta pesando molto la decisione, da parte di alcuni, di non vaccinarsi."Letizia Moratti confonde il numero di adesioni con la popolazione che ha effettivamente completato il ciclo vaccinale e rimuove l'esistenza della variante delta, rilasciando informazioni superficiali ed erroneamente ottimistiche".Lo ha dichiarato la consigliera del Pd in Regione Lombardia Carmela Rozza, in seguito alle dichiarazioni odierne della vicepresidente e assessore al Welfare che, in base ai dati forniti dalla sua direzione generale, sostiene che entro il prossimo 21 luglio la Lombardia raggiungerà l'immunità di comunità."Forse la Moratti non ha ancora capito che l'immunità di gregge si raggiunge quando il 70% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale, mentre oggi siamo ancora al 46%, quindi ancora lontani dall'obiettivo - ha sottolineato Rozza - e sembra anche rimuovere il pericolo della variante delta che, come già comunicato dal Ministero della Salute, dall`Istituto superiore di sanità e dall'Oms, può colpire chi non ha appunto ancora completato il ciclo vaccinale"."La Regione deve lavorare per anticipare i richiami e vaccinare il maggior numero possibile di lombardi", conclude la consigliera dem che ha appena finito il turno odierno al palazzo delle Scintille, dove presta servizio come infermiera volontaria.