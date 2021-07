Salvini fa la vergine sugli abusi: "Bonafede aveva detto che era tutto sotto controllo..."

admpumiddle

In questi giorni ci sono state molte le polemiche perché, mentre emergevano le immagini delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il leader del Carroccio portava solidarietà alle forze dell'ordine accusate dando copertura politica alla penitenziaria, persino, di fronte all'evidenza.Per Matteo Salvini, leader della Lega non c'è una contraddizione nello stare in Europa con la Le Pen, Orban e poi sostenere il governo Draghi, come lo accusa il segretario del Pd Enrico Letta."No, la stella polare - a Roma come a Bruxelles - è la difesa dell'Italia - dice in un'intervista a Il Giornale -. E Draghi lo sta facendo. Non solo sollevando il tema dell'immigrazione, ma anche rifiutando alcune soluzioni non convenienti per l'Italia (penso al Mes) e criticando apertamente Bruxelles per esempio sui ritardi nei vaccini. Qualcuno a sinistra vorrebbe il ritorno ai tagli e all'austerità già dall'anno prossimo, la Lega e Draghi non lo permetteranno. Letta è ossessionato da me e dalla Lega, passa le sue giornate a disfare, polemizzare, provocare. Cosi fa il male del governo e quindi del Paese. Invece di inventarsi tasse, sulle case o sui risparmi, invece di volere lo Ius Soli o di zittire persino il Papa, sarebbe utile che il segretario del PD ci aiutasse a tagliare tasse e burocrazia".Lei è un promotore dei referendum per riformare la giustizia.Perché è importante firmare? "Cinque milioni i di processi in sospeso, 1.000 arresti ingiusti ogni anno, promozioni e assunzioni in base a correnti e amicizie, innocenti in galera e spacciatori a spasso. Vi pare abbastanza per firmare - ha osservato -?Chi firmerà vuole certezza della pena e processi veloci, vuole una magistratura davvero libera e la separazione delle carriere:i referendum sono un aiuto al parlamento che su questi argomenti è troppo timoroso".Si è sentito oggetto di attenzioni speciali da parte di alcune procure negli ultimi anni? "Giudicate voi... Alcune indagini, a partire dal presunto sequestro di persona per aver combattuto gli scafisti e costretto l`Europa a farsi carico anche lei dei clandestini che sbarcavano, si commentano da sole. Rischio fino a 15 anni di carcere, le pare normale? Attendo che altre inchieste, quelle ad esempio che cercano da anni soldi della Lega in Russia o in Lussemburgo che non sono mai esistiti, finiscano presto.Qualcuno chiederà scusa? Uno dei referendum prevede la responsabilità diretta dei magistrati che sbagliano: come tutti gli altri lavoratori, anche loro se sbagliano devono pagare".Quanto all'operato del grillino Alfonso Bonafede come ministro della Giustizia, anche alla luce delle gravi violenze emerse nel carcere di Santa Maria Capua Vetere Salvini dice: "Ci aveva raccontato che era tutto sotto controllo, ed evidentemente non era così. Ora il Pd fa finta di niente, ma era al governo con i 5 Stelle durante le rivolte. È indecente accusare tutti i 40.000 agenti della polizia penitenziaria per l'errore di pochi. La violenza non è mai giustificabile, mai! La Lega sta lavorando per assumere più poliziotti e per fornire loro strumenti, divise e dotazioni migliori e più moderne".Capitolo amministrative, ci sono novità sui candidati?A Milano avete trovato un nome? Non manca molto al voto."Si voterà dopo l'estate, stiamo lavorando non solo ai candidati sindaci ma a vere e proprie squadre per governare le città dopo la cattiva amministrazione di sinistra e grillini. A Milano come a Roma, a Napoli come a Torino, vogliamo mandare a casa una sinistra divisa e incapace. A breve scioglieremo tutti i nodi, anticipo che mi piacerebbe coinvolgere l'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani come consulente per la sicurezza e il decoro urbano in diverse città. Il suo modello di tolleranza zero sarebbe efficacissimo".C'è in cantiere una riforma fiscale che prevede un taglio alle tasse. Sarà veramente la volta buona? "Le premesse votate l'altro giorno da tutti i partiti, tranne Leu e purtroppo Fdi, sono ottime - dice ancora il segretario del Carroccio -: via l'Irap, una assurda tassa sul lavoro e anche sulle perdite, conferma della Flat Tax al 15% fino ai 65.000 euro, taglio dell`Irpef per il ceto medio, no all`aumento dell'Imu. Sono contento e ottimista: Draghi ha respinto l`idea del Pd di mettere nuove tasse come la patrimoniale e continua a ripetere che il governo deve dare soldi ai cittadini anziché toglierli. È la strada giusta. Via anche la lotteria degli scontrini, l`evasione si combatte abbassando le tasse, punto".Infine su Giuseppe Conte: "Ho conosciuto due Conte: uno, quello all`inizio del governo con la Lega, era umile e sapeva ascoltare.L'altro Conte invece, arrogante e incoerente, pur di salvare la poltrona ha rinnegato tutto. Ma il tempo è galantuomo, lavoro e coerenza pagano, sempre".