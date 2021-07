Laforgia (Leu) sul ddl Zan: "Da Salvini e destre solo squallidi tentativi di sviare l'attenzione"

admpumiddle

Francesco Laforgia ha attaccato la destra sull'ostruzionismo, e il tentativo di sviare l'attenzione, nei confronti del disegno di legge Zan.

"Sul Ddl Zan non è praticabile una discussione strumentale come quella in cui intendono trascinarci Salvini e le destre, che dovrebbero piuttosto preoccuparsi di prendere le distanze dalle agghiaccianti affermazioni di certi loro rappresentanti istituzionali, come la consigliera di Cesano Boscone, Parisotto.

Continuare a parlare di "reato di opinione" o di "ideologia gender nelle scuole" è fuori dal mondo. Un modo squallido di provare a sviare l`attenzione dell`opinione pubblica dal merito di una legge che garantirebbe maggiori diritti e libertà, non il contrario. Andiamo in aula e votiamo, consapevoli di quanto il Paese sia fortunatamente molto più avanti della politica su questi temi. L'Italia è pronta per una legge di civiltà".

Lo ha detto il senatore di Liberi e Uguali