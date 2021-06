Salvini si attribuisce il merito dei rinforzi alle forze dell'ordine, Rojc (Pd): "Penoso"

admpumiddle

outstream

Le solite bugie e il tentativo di attribuirsi meriti non suoi: "Il penoso tentativo di spacciare come merito della Lega il rafforzamento dell'organico delle forze dell'ordine è stato smentito o meglio smascherato dalla ministra Lamorgese. Salvini ha inondato decine di province d'Italia con comunicati che annunciavano l'arrivo di forze dell'ordine, che invece sono i rinforzi estivi mandati ogni anno, e che vengono adottati per via ordinaria e amministrativa.Ha pure tirato in ballo a sproposito anche il sottosegretario Molteni che spero fosse ignaro di come veniva strumentalizzato.Una nota della ministra Lamorgese ha spazzato le bugie di Salvini, anche dal Friuli Venezia Giulia".Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) replicando al leader della Lega Matteo Salvini, il quale aveva annunciato "Con la Lega al governo, ecco rinforzi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza", tra l'altro anche nelle province di Trieste, Gorizia e Udine.