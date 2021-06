Costa conferma: "L'abbandono delle mascherine sarà un passo importante per il ritorno alla normalità"

admpumiddle

Le conferme arrivano anche dal governo, in attesa della decisione del Comitato Tecnico Scientifico: il prossimo passo è l’abbandono delle mascherine negli spazi aperti.

"Se continuiamo così, il primo passo, a breve, sarà togliere le mascherine all'aperto", afferma Andrea Costa, sottosegretario alla Salute ed esponente di Noi con l'Italia.

"Ormai è una decisione imminente - prosegue -. Credo che sarà un passo importante per il ritorno graduale alla normalità. Anche in questo caso però aspettiamo che siano gli scienziati a dirci qual è il momento giusto".

outstream

Settimana densa di novità quella che sta per iniziare. Quasi tutto il Paese in zona bianca e senza coprifuoco da lunedì prossimo e - appunto - molto presto senza l'obbligo di mascherina all'aperto. L'ultimo simbolo del Covid sta per cadere anche in Italia, ma la data definitiva su questa disposizione, si ipotizza una data dall'1 al 5 luglio, non arriverà prima della prossima settimana e ancora una volta sarà il Comitato Tecnico Scientifico a fornire il proprio parere al governo.

Sembra certo che si potrà stare senza mascherina solo nei luoghi all'aperto e dove non ci sono rischi di assembramento perché, altrimenti, andrà sicuramente indossata.

ad_dyn<

Si torna alla quasi normalità, anche se gradualmente, anche nei trasporti pubblici, dove in alcune Regioni già bianche - come Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte - è stata anche "allargata" la capienza dei bus, passando dal 50% all'80%, con l'incognita del rischio assembramento.

Sempre da lunedì - secondo l'ordinanza del ministro Speranza - chi arriva dal Regno Unito, dove la variante Delta dilaga, dovrà sottoporsi a una quarantena di cinque giorni.

La misura scatterà il 21 giugno, ma solo qualche ora prima alcune migliaia di tifosi del Galles arriveranno a Roma per assistere alla sfida degli Europei di calcio con gli azzurri.

ad_dyn<