Al Bano, l'amico di Salvini, attacca i migranti: "L'Italia passa per la nazione che regala soldi e allora arrivano..."

admpumiddle

Dichiarazioni imbarazzanti del cantante che più volte ha cinguettato con Salvini.

"L'Italia ormai passa per la Nazione che regala i soldi a chi arriva, basterebbe fare come la Germania, l'Austria e nel resto del mondo: se hai il Visto passi, sennò non passi''.

Al Bano sulle polemiche che si stanno scatenando a causa dei numerosi sbarchi di migranti avvenuti nelle ultime ore a Lampedusa.

''Ormai il passaparola in Africa è arrivato dappertutto -prosegue il cantante- l'Italia passa per la Nazione dove tutto è possibile.

outstream

Bisogna fermare questa gente prima che arrivi, lo dico anche per loro, perché pur di venire qui rischiano la vita'', conclude Al Bano.

Al Bano (quello che aveva detto che l'uomo avrebbe sconfitto il Covid perché aveva già sconfitto i dinosauri!!!) dimentica che in Germania, come in Austria la percentuale di immigranti è ben superiore rispetto all'Italia.