Boccia (Pd): "Le federazioni quando nascono in vitro falliscono. L'unico successo è stato l'Ulivo"

Parole chiare e nette: "Le alleanze, le unioni, le federazioni e, a maggior ragione, i partiti unici quando nascono in vitro o nei corridoi della politica sono destinati a fallire. La storia degli ultimi decenni è piena di esempi. L'unica esperienza di successo è stato l'Ulivo che, dopo 12 anni dalla sua nascita, ha poi dato vita al Partito democratico".

Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta questa mattina a Omnibus, su La7.

"Ma l'Ulivo- aggiunge- nacque da un forte sentimento popolare che aveva unito su una comune visione della società gli elettori dei diversi partiti e movimenti del centrosinistra italiano. Non commento le dinamiche della destra ma pare evidente il tentativo di Salvini di federare Forza Italia in chiave anti Meloni. A chi ipotizza nel centrosinistra federazioni chiedo di lavorare per unire la coalizione, ognuno sul proprio territorio, per vincere le elezioni amministrative di ottobre. A ottobre, a differenza del 2016, il Pd va al voto con il centrosinistra unito. Il nostro obiettivo è unire nei comuni che vanno al voto il centrosinistra e allargare il campo a quelle forze civiche e sociali che si rifanno ai valori del centrosinistra, dei progressisti e dei riformisti. È evidente che guardiamo con molta attenzione, dove è possibile, al percorso interno al M5S".