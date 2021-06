Meloni peggio di Bolsonaro: "Il green pass rischia di diventare ricatto per i cittadini"

admpumiddle

Alla fine il premio Bolsonaro potrebbe vincerlo lei. Il contestatissimo estremista di destra presidente del Brasile fin dall'inizio ha boicottato tutte le iniziative per proteggere la popolazione dalla pandemia minimizzando i rischi del Covid e dicendo che l'economia non poteva essere penalizzata.

E altre amenità: accusando di codardia chi chiedeva norme rigide fino a dire che alla fine tutti dobbiamo morire, è solo questione di tempo.

E in questi mesi Giorgia Meloni ha contestato tutto e il suo contrario sperando di trarne profitto elettorale.

Non solo ora che la curva del virus è in discesa verticale, ma anche quando eravamo ancora nella fase espansiva dell'ondata determinata dalla variante inglese.

