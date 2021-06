"L’Abruzzo si affaccia su tre mari": scatta l’ironia social sul presidente della regione Marsilio

admpumiddle

Peggio di un presidente che non conosce la propria regione non c’è nulla: speriamo veramente che sia stato un errore dovuto a qualcosa e non pura ignoranza.

"L'Abruzzo è l'unica regione che si affaccia su due mari, anzi su tre mari compreso lo Ionio - quindi tra l'Adriatico, il Tirreno e lo Ionio - è l'unica regione che non ha una Autorità di sistema portuale".

Questa l'affermazione pronunciata dal presidente della Regione, Marco Marsilio, mentre parlava dell'Autorità del sistema portuale durante la seduta del consiglio regionale dell'8 giugno.

Una gaffe subito diventata virale sui social. A tornare sull'argomento è stato lo stesso Marsilio, che su Facebook ha detto di essere stato frainteso.

La replica - "C’è qualcuno che in malafede vuol far credere che io non sappia che l'Abruzzo è bagnato dal mare Adriatico. In realtà, ho descritto un fatto inoppugnabile: la nostra Regione è l'unica, tra tutte le Regioni che si affacciano su uno o due dei tre mari Tirreno, Adriatico e Ionio (escluse Molise e Basilicata che hanno un ridotto sviluppo costiero e portuale) a non avere una propria Autorità portuale. Di fronte a questo fatto, c'è chi invece di rispondere seriamente, la butta a ridere o - peggio - passa all'insulto personale. Si qualifica da solo", ha spiegato Marsilio su Facebook.