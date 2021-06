Renzi su Meloni: "Non ce la vedo a Palazzo Chigi. I sondaggi? Vanno e vengono..."

admpumiddle

Il leader di Italia Viva ha parlato a "L'aria che tira" su La7 a tutto tondo della situazione politica italiana, con particolare riferimento al rapporto che intercorre tra Fratelli d'Italia, unico partito all'opposizione del governo, e il presidente del Consiglio Mario Draghi: "Meloni ora è più amichevole con Draghi, ma a palazzo Chigi non la vedo così, lei è da 15 anni che è in politica, ma i sondaggi vanno e vengono".

Con Draghi c'è un 'metti in pausa', Draghi è la 'safety car. Da qui al 2023 cambierà tutto, nel M5s e nel centrodestra".

Letta non mi ha convinto sulle tasse

"Vediamo cosa vorrà fare il Pd, a me non ha convinto quando Letta ha chiesto di aumentare le tasse. Dice che lo ha fatto anche Biden? In Italia le tasse sono al 44%, negli Stati Uniti al 26%. E' un pochino diverso".