Il libro di Giorgia Meloni in regalo alle scuole di Verbania: l'ira del Comune

Il gruppo dei giovani del partito di Giorgia Meloni ha deciso di consegnare in dono alcune copie del libro della leader di Fdi alle biblioteche delle tre scuole superiori del capoluogo del Verbano-Cusio-Ossola "per dare la possibilità ai giovani di scegliere di leggere un libro nuovo, appena pubblicato, che racconta l'ultimo ventennio di storia politica italiana visto con gli occhi di una grande patriota", hanno spiegato. Tuttavia, dopo il gesto, il Comune di Verbania ha promesso battaglia.L'iniziativa ha coinvolto circa 3500 studenti dell'istituto Cobianchi, del liceo Cavallieri, dell'istituto Ferrini-Franzosini. Il Comune però è pronto a opporsi."La proposta che arriva dalla sezione giovanile di Fratelli d'Italia di donare il libro di Giorgia Meloni alle biblioteche scolastiche degli istituti superiori del territorio è un atto di provocazione politica che supera ogni limite" ha sostenuto Riccardo Brezza, assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Verbania, in un post su Facebook."Che i giovani facciano politica e si occupino della cosa pubblica è senz'altro una buona notizia - ha aggiunto l'assessore - ma strumentalizzare la scuola pubblica per fini politici di parte è quanto di più scorretto si possa fare. Il mio ruolo amministrativo mi impone di scindere il giudizio politico da quello istituzionale, ma questo non mi impedisce di esprimere tutta la mia contrarietà verso questa proposta che non ha alcuna possibilità di essere realizzata. Gli studenti e le studentesse leggono e leggeranno ciò che vogliono, ma non saranno i partiti politici a decidere cosa. Quindi, per quanto di mia competenza, la biografia di Giorgia Meloni continuerà a rimanere fuori dalle scuole verbanesi".L'assessore Brezza ha contattato i dirigenti degli istituti per capire a che punto fosse l'iniziativa."Formalmente le scuole, per il momento, non hanno ricevuto alcuna comunicazione di questa donazione - ha spiegato Brezza - e mi pare di capire che anche dai dirigenti ci siano perplessità sulla possibilità di accettare i libri. Fatta salva l'autonomia scolastica, ritengo che iniziative di questo tipo siano strumentali, e sarebbe la stessa cosa - aggiunge Brezza, ex segretario cittadino del Partito Democratico - se i giovani del Pd regalassero alle scuole il libro di Enrico Letta".