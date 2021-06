Conte sulla Calabria: "Serve scatto in avanti, ora patto con le forze progressiste"

admpumiddle

Giuseppe Conte fa le prove da leader del Movimento, parlando delle prossime elezioni regionali in Calabria, apre a una coalizione ampia e progressista: "La regione Calabria andrà al voto e questo appuntamento merita il massimo impegno da parte di tutte le forze politiche realmente interessate ad assicurare un futuro di riscatto sociale, culturale e di rilancio economico a tutta la comunità calabrese e, in particolare, alle nuove generazioni". Così su Facebook Giuseppe Conte."I soldi faticosamente ottenuti in Europa costituiscono l'occasione per segnare una svolta anche in Calabria in modo da sfruttare tutte le potenzialità di una terra ricca di tradizioni, di cultura, di affascinante bellezza" sottolinea l'ex premier."Alcuni sforzi sono stati già compiuti per avviare un percorso che elabori un solido progetto politico. Ma adesso occorre compiere un decisivo scatto in avanti, nel segno del coraggio e della determinazione: il Movimento 5 Stelle chiede a tutte le forze progressiste di dar vita a un patto di ampio respiro programmatico", prosegue Conte."Il Movimento - sottolinea - da domattina è disposto ad aprire un tavolo di confronto per costruire un progetto che offra migliori condizioni di vita a tutti i calabresi, anche a quelli che sin qui non hanno avuto voce. Istruzione, legalità, lavoro, salute sono le priorità dell'agenda che dobbiamo declinare insieme affidando il compito di realizzare questa svolta a un candidato Presidente di regione di alto profilo espressione delle migliori energie della società civile. I calabresi ci chiedono questo. Meritano una risposta, all'altezza!".