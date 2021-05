Filippo Rossi: "La destra moderata si separi dai sovranisti"

admpumiddle

La creazione del movimento “Coraggio Italia” ha creato dissapori e spaccature all’interno della destra italiana, con la diaspora da Forza Italia verso il partito di Toti e Brugnaro, sindaco di Venezia.

Il leader della Buona Destra Filippo Rossi interviene sul dibattito riguardante il futuro della destra italiana “Sì, alla destra moderata italiana serve coraggio. Serve il coraggio di spezzare le catene che la tengono legata alla destra estrema e populista di Salvini e Meloni, serve il coraggio della libertà di scelta".

"Fino a quando la destra liberale italiana si assoggetterà ai voleri e ai capricci dei sovranisti non avrà nessuna possibilità di autonomia politica- commenta- È per questo che qualsiasi iniziativa che rimanga nell'alveo dell'attuale centrodestra a trazione estrema non avrà nessuna vera possibilità di successo.

Non è possibile affidare l'eredità della tradizione della destra italiana a chi va a braccetto con personaggi come Orban, per fare un esempio".

Per questo, aggiunge Rossi, "stiamo lavorando dal basso, in tutta Italia, senza giochi di palazzo, per costruire una Buona Destra distinta e distante, avversaria, della destra estrema e sovranista. Anche per questo la Buona Destra darà il suo contributo all'esperienza civica di Carlo Calenda alle prossime amministrative di Roma- conclude il leader di Buona Destra- perché se bisogna costruire qualcosa di diverso dalla deriva estremista la destra liberale e riformista ha il dovere di prendere decisioni coraggiose".

