In parlamento arriva "Coraggio Italia", il partito di Toti e Brugnaro

La coalizione di centro destra sta per accogliere un altro partito al suo interno. Si chiama 'Coraggio Italia', è un nuovo Gruppo parlamentare autonomo alla Camera ideato da Luigi Brugnaro e Giovanni Toti, che può contare su 25 deputati. Domani mattina è prevista la conferenza stampa per lanciare il progetto politico di stampo moderato del patron di 'Umana' e Giovanni Toti. Nel dettaglio, dei 25 deputati 12 sono di Forza Italia, 4 ex M5S e un leghista, che si sommano agli otto di 'Cambiamo', visto che due 'totiani', i giovani bergamaschi Stefano Benigni e Alessandro Sorte sono dati in uscita verso Fdi e sarebbero ancora in stand by.Al Senato, invece, il sindaco di Venezia si ferma a quota sette: i sei di 'Idea-Cambiamo' del Misto (Paolo Romani, Gaetano Quagliariello, Maria Rosaria Rossi, Massimo Berutti, Raffaele Fantetti e Marinella Pacifico) più la new entry, l'azzurro Sandro Biasotti. Ecco i dodici deputati forzisti che hanno detto addio a Silvio Berlusconi: Marco Marin, Stefano Mugnai, Michaela Biancofiore, Matteo Dall'Osso, Maurizio D'Ettore, Guido Germano Pettarin, Cosimo Sibilia, Elisabetta Ripani, Simona Vietina, Fitzgerald Nissoli Fucsia e Maria Teresa Baldini. Avrebbe aderito anche l'azzurro Raffaele Baratto, assente per motivi di salute (ha inviato una delega per farsi rappresentare).A completare la pattuglia a Montecitorio sono i 'totiani' Daniela Ruffino, Guido Della Frera, Osvaldo Napoli, Giorgio Silli, Manuela Gagliardi e Claudio Pedrazzini, più Gianluca Rospi e Fabiola Bologna di 'Popolo Protagonista'.Sono passati con l'imprenditore veneto quattro del mondo pentastellato (la grillina Martina Parisse e tre ex M5s Fabio Berardini, Carlo De Girolamo e Marco Rizzone) e un solo leghista, Tiziana Piccolo. Tutti hanno presenziato, davanti al notaio 'convocato' all'Hotel Eden, quartier generale di Brugnaro a Roma, alla firma dell'atto costitutivo di 'Coraggio Italia'.Il simbolo, che verrà ufficializzato domani alla stampa, è un cerchio con il tricolore in alto e al centro la scritta in bianco 'Coraggio Italia' su sfondo fucsia. Oltre a deputati e senatori, hanno aderito al progetto di Brugnaro e Toti altre 12 persone, tra cui il consigliere regionale del Lazio, il 'totiano' Adriano Palozzi e l'ex europarlamentare azzurra Barbara Matera .