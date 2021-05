La fuga in avanti di Toti: "Eliminare il coprifuoco ora, tra due settimane è troppo tardi"

admpumiddle

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, da sempre aperturista convinto e a favore di restrizioni più "leggere", vuole anticipare la revisione del coprifuoco, anche se andrebbero prima analizzati i dati della pandemia per non fare il passo più lungo della gamba come, ha sottolineato Mario Draghi nel discorso in conferenza stampa.

"Se il Paese vuole ripartire dobbiamo eliminare il coprifuoco. E dobbiamo farlo adesso perche' tra due settimane potrebbe essere troppo tardi: l'Europa è già ripartita, i dati sulla diffusione del virus anche in questo weekend sono incoraggianti, non possiamo piu' aspettare e rischiare di compromettere la stagione turistica.

Lo stop al coprifuoco, secondo i dati di Coldiretti, può salvare 11,2 miliardi di spesa turistica degli stranieri in Italia durante l'estate. La Liguria è pronta, vuole tornare a vivere e ad essere protagonista della ripartenza: basta coprifuoco", scrive il presidente della Liguria, Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.