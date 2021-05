Gualtieri scioglie la riserva: "Mi candido alle primarie per sindaco di Roma"

admpumiddle

Tutto il giorno a discutere sulla discesa in campo di Zingaretti e delle eventuali frizioni con M5s, alleati alla regione Lazio e avversari alla corsa al Campidoglio.E poi in serata l'annuncio a sorpresa dell'ex ministro dell'economiaGualtieri: "Mi candido alle primarie di Roma "Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. Partecipo alle primarie del 20 giugno. Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ci sono!". Lo ha scritto su Twitter l'ex ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.A stretto giro, il segretario del Pd Enrico Letta ha rilanciato su twitter l'annuncio della candidatura di Roberto Gualtieri alle primarie per la corsa al Campidoglio. Sopra il post dell'ex ministro, Letta piazza gli emoticon che mostrano i bicipiti, accanto al nome del candidato: forza Roberto!.