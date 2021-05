M5s difende Sileri da pressioni e attacchi mediatici: "Esempio di rettitudine e competenza"

admpumiddle

Tanti esponenti del Movimento sono intervenuti in suo favore. Sia per le minacce che ha ricevuto in passato ma anche per l’ultimo attacco delle Iene che lo ha preso di mira per la seconda volta con un servizio nel quale lo accusava di esercitare la professione medica in modo improprio mentre era già senatore.

Rilievi che Sileri ha respinto. Voglio esprimere la massima solidarietà e vicinanza al sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, portavoce del Movimento 5 stelle in Senato e caro amico".

Parole della senatrice questore del M5s Laura Bottici.

"Le pressioni e le minacce che sta ricevendo negli ultimi giorni non scalfiranno di un millimetro il suo impegno al governo, a maggior ragione in questa fase così delicata per l'emergenza Covid che perdura ormai da oltre un anno - prosegue la pentastellata -. La sua rettitudine morale e la sua competenza sono fuori da ogni dubbio! Avanti così Pierpaolo, il Movimento 5 stelle è con te".

La solidarietà di Roberta Lombardi

"Voglio esprimere il mio sostegno e la mia solidarietà al sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, per le minacce ricevute. Lavorare per il bene del proprio Paese talvolta può significare esporsi a rischi e pressioni indebite, soprattutto quando si ricopre con integrità un ruolo tanto delicato in una situazione come quella attuale. Pierpaolo, vai avanti a testa alta senza cedere, siamo al tuo fianco".

Così in una nota Roberta Lombardi, Assessora a Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale in Regione Lazio.

