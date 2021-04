De Luca ironizza su Salvini: "Si è  confermato il più grande sfondatore di porte aperte"

admpumiddle

L’ironia non gli manca: "Salvini si è confermato il più grande sfondatore di porte aperte".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

"In modo particolare - ha aggiunto durante una diretta Facebook - ho apprezzato la posizione che ha avuto Salvini su due argomenti. Il primo riguarda le chiusure alle 22 o alle 23 di sera: Salvini ha rivendicato come grande risultato questa affermazione che ha fatto Draghi, cioè che a metà maggio verificheremo sulla base dell'andamento dell'epidemia se allungare l'orario di apertura. Questa cosa Draghi l'aveva detta già 10 giorni fa, ma Salvini l'ha rivendicata come suo successo. Poi ha fatto una cosa più sofisticata ma meritevole di altrettanto apprezzamento. Meloni ha presentato la mozione di sfiducia al ministro Speranza, Salvini ha votato contro la mozione della Meloni, confermando la fiducia a Speranza, con la motivazione che una mozione di sfiducia dura un quarto d'ora, preferendo una commissione d'indagine sulla gestione del Covid. La differenza è che la mozione di sfiducia dura un quarto d'ora, la commissione parlamentare che propone Salvini dura un quarto di secolo. Abbiamo quindi sul campo pienamente attivo l'onorevole Salvini", ha concluso De Luca.

