Da Salvini menzogne su Letta: "Vuole tenere gli italiani chiusi in casa. Io voglio che sorridano"

admpumiddle

Parole volgari in un tentativo di assalto continuo al Pd (e a M5s e Leu) che sarà respinto.

E il capo della Lega è andato di nuovo all’attacco di Letta: "Il segretario del Pd Letta non si fida degli italiani e li vuole tenere ancora chiusi in casa. Io mi fido degli italiani e vorrei che tornassero a vivere, lavorare, sorridere. #nocoprifuoco".

E infatti, come sanno in Sardegna, quando i contagi risalgono e le morti aumentano c'è ben poco da ridere.

Perché capitan Nutella se l’è presa tanto? Perché Letta lo aveva messo in riga: “Draghi ha tenuto il punto e secondo me ha fatto bene. Io non voglio creare problemi ma, sommessamente, suggerisco, perché voglio che il Governo vada avanti per due anni, di considerare che se è successo una volta non deve succedere mai più. Se non vuole stare al Governo, la Lega non ci stia".

E ancora: "Oggi Salvini sta partecipando a una raccolta firme contro il coprifuoco che il Governo, di cui lui fai parte, ha deciso".