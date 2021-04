Musumeci si stacca dalla destra: "La Sicilia con Speranza ha lavorato bene"

admpumiddle

Il Presidente della Sicilia Nello Musumeci, intervenendo alla trasmissione di Rai1 'Oggi è un altro giorno', ha sorpreso distaccandosi dalla linea della destra esprimendo vicinanza al Ministro Roberto Speranza, da giorni nel mirino di Fratelli d'Italia che chiede insistemente le sue dimissioni: "Non sono parlamentare nazionale, non mi esprimo perché non ho valutazioni per adottare una scelta. Per quel che riguarda i rapporti con la Sicilia abbiamo individuato nel ministro Speranza una condotta di tipo istituzionale improntata alla collaborazione. Ho lavorato bene con Speranza".