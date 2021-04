Articolo Uno difende Speranza: "Solidarietà, la destra attacca la sanità pubblica"

admpumiddle

La demagogia della destra negazionista e aperturista ha portato alla decisione di istituire una raccolta firme per portare alla sfiducia del ministro della Salute Speranza, reo di aver semplicemente preso misure cautelari per non gettare al vento tutti gli sforzi fatti adesso.

Le donne di Articolo Uno Basilicata, riunite ieri in assemblea hanno approvato un documento di solidarietà e sostegno al ministro, anche lui lucano.

“L'attacco al ministro Speranza è l'attacco al servizio pubblico, portato avanti dalla destra neoliberista e populista. Di fronte alla pandemia che ha colpito il mondo intero, facendo precipitare nella sofferenza decine di migliaia di famiglie, il ministro Speranza è stato e continua ad essere un punto di riferimento istituzionale decisivo''.

Poi il documento prosegue così: ''In questo anno di pandemia ha garantito, pur nelle tante difficoltà, la cura delle cittadine e dei cittadini e la tenuta del servizio sanitario nazionale, opponendosi a tutte le spinte regionalistiche e liberiste''.

Per le donne di Articolo Uno ''il Ssn pubblico ed universalistico, così come sancito dalla nostra Costituzione, è l'unico in grado di garantire il diritto alla salute di ogni individuo, al di là di ogni censo, orientamento religioso, sesso, etnia'' e il ministro ''si batte per investire significativamente nella sanità pubblica e territoriale e per affermare il principio della massima precauzione e cautela, mentre coloro che oggi lo attaccano minimizzavano. Si è battuto e si batte per un piano vaccinale efficace e capillare, condizione indispensabile, per la ripresa e la ripartenza del Paese. Il fatto che il presidente del Consiglio Mario Draghi, chiamato dal Presidente della Repubblica Mattarella alla formazione del governo attuale, lo abbia riconfermato allo stesso dicastero - sottolineano - è segno di stima ma soprattutto consapevolezza per il lavoro svolto e per quello che continuerà a fare''.

