Mentre muoiono 469 italiani Salvini continua la propaganda: "Da lunedì vogliamo zone gialle"

Salvini questa volta cerca di affrontare in maniera più "responsabile" la questione delle riaperture, senza riuscirci.Auspica che ci siano aperture nel più breve tempo possibile, utilizza parole come "cautela" e "prudenza", ma prende esempi di paragone del tutto inconciliabili con la situazione del nostro Paese, ribadendo che il suo partito sarà baluardo delle riaperture nel Consiglio dei Ministri: "Entro aprile in tante città si potrà tornare a una cauta, prudente, controllata vita sociale.I dati scientifici dicono questo" e "questo chiediamo al Consiglio dei Ministri".Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega, ospite di Porta a Porta in onda stasera."La posizione della Lega è concreta e pragmatica", ha rivendicato Salvini."I dati scientifici sono in miglioramento in 13 regioni italiani, e se va avanti questo miglioramento, come la scienza ci ha portato a chiudere, la stessa scienza ci deve portare a riaprire, a meno che qualcuno non abbia le chiusure come obiettivo politico e sociale. Già oggi 13 realtà italiane sarebbero gialle.Da lunedì chiediamo già qualche regione in giallo.La Provincia di Trento da lunedì riaprirà bar e ristoranti all'aria aperta".Ad una domanda di Bruno Vespa sulla possibilità che si riaprano i locali all'aperto anche di sera, Salvini ha risposto: "È auspicabile che si riapra anche la sera, all'aperto.È così in tanti Paesi europei, come a San Marino dove usando il vaccino russo sono tornati a vivere".