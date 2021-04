Bonaccini fa un appello a Garavaglia: "Dica no alle isole Covid free, sarebbero delle privilegiate"

admpumiddle

Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre. Piuttosto il governo si dia da fare perché arrivino più dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinale, con regole uguali per tutti a livello europeo". Lo scrive in un post il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

"Isole covid free?

L'idea è quella di imitare la settantina di isole greche che entro fine aprile saranno dichiarate a prova di virus grazie a vaccinazioni e passaporto vaccinale. La Regione Campania ha già predisposto un piano di vaccinazioni per tutti i residenti di Ischia, Capri e Procida ma il piano riguarderebbe anche le isole minori della Sicilia e della Toscana.

outstream

Se da una parte l’Esecutivo si era detto disponibile a lavorare in tale direzione, anche grazie all’apertura di un “tavolo per arrivare ad avere dei protocolli”, il presidente dell’Emilia Romagna spara a palle incatenate sull’ipotesi. Ma non tutte le regioni sono d’accordo.