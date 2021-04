Orban e riaperture, Della Vedova ironizza su Salvini: "Deve evitare la tranche agonistica"

admpumiddle

Ha stufato veramente tutti e anche i colleghi di questa insolita maggioranza se ne sono accorti.

"Vedo Salvini che è in trance agonistica: prima va da Orban, poi torna in Italia e attacca per la delega sulle droghe la ministra Dadone, rea di aver detto che è a favore della legalizzazione, poi rilancia sulle aperture senza guardare i dati: io penso che Draghi faccia benissimo, a breve ci sarà una riunione della cabina di regia per decidere se siamo in grado di aprire oppure no. Non è una gara a chi vuole riaprire di più: tutti vorremmo riaprire tutto subito. Quindi chiedo a Salvini di evitare la trance agonistica: ci sono i ministri, c'è il premier, ci sono gli scienziati e ci diranno se, dove e quando è possibile riaprire".

Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, di Più Europa, a SkyTg24 Economia.