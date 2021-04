I negazionisti minacciano il ministro Speranza, la solidarietà: "Intollerabile violenza"

admpumiddle

Nei giorni precedenti i ripetuti attacchi di Salvini.Perché il capo della Lega sta continuando a dire che le chiusure sono una scelta politica di Speranza e no una scelta dettata dalla scienza.Un modo per smarcarsi e cavalcare il malcontento, visto che molti sono stanchi di chiusure e restrizioni che - purtroppo - sono ancora necessarie.Ora si è scoperto che nei mesi scorsi contro Speranza sono arrivate le minacce, visto che qualche idiota pensa che se siamo costretti a rispettare le norme non è colpa del virus che circola, a maggior ragione con le varianti.Non è colpa di chi rispetta le regole, ma è colpa della ‘cattiveria’ del ministro della Salute che sia diverte a chiudere.E ora ci sono statti numerosi attestati di solidarietà.''Gli insulti e le minacce al ministro Speranza non sono certo un atto di opposizione politica, ma violenza esercitata da imbecilli organizzati. A lui va tutta la mia solidarietà''. Lo ha affermato il senatore Pd Andrea Marcucci.''Chi ha minacciato in modo subdolo e vigliacco Roberto Speranza va punito e dovrà rispondere davanti alla legge delle proprie affermazioni.Non ci possono essere tentennamenti per simili episodi e non sono accettabili toni che nulla hanno a che vedere con il normale confronto democratico.La mia solidarietà al ministro della Salute''. Lo ha affermato in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati."Solidarietà a Roberto Speranza per le minacce che ha ricevuto.Questa violenza, ancora più infida perché nascosta dietro l'anonimato online, va combattuta sempre.Il momento è difficile per tutti, ma la violenza lo rende ancora più complicato".Così su Twitter Pina Picierno, parlamentare europea del Partito democratico."Le minacce al ministro della Salute Roberto Speranza sono un atto ignobile, indegno di un Paese civile e democratico.Esprimo la massima solidarietà al ministro che nei difficili mesi della pandemia ha sempre messo in primo piano la salute dei cittadini, pur nella dolorosa consapevolezza dei problemi economici e sociali che il nostro Paese sta vivendo a causa del Covid".Lo ha detto in una nota la sottosegretaria all`Economia e alle Finanze Maria Cecilia Guerra."A lui va quindi il mio incoraggiamento a proseguire sulla strada intrapresa nella convinzione che nessuna intimidazione vigliacca potrà mai avere la meglio sulla buona politica a servizio delle persone", ha aggiunto."Solidarieta a Roberto Speranza e un abbraccio alla sua famiglia.Intollerabili le minacce di cui e' stato oggetto insieme ai suoi cari.Nemico e' il virus, non chi lo combatte.La politica condanni questa violenza contro un ministro impegnato a tutelare la salute di tutte e tutti".Cosi' su Twitter Laura Boldrini, deputata Pd.