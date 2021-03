La preoccupazione di Letta: "La democrazia è malata, il sistema politico non funziona"

admpumiddle

Parole preoccupate "Abbiamo un'occasione unica nel nostro paese di costruire l'Italia di domani e per farlo servono alcune scelte strutturali. Il nostro sistema non funziona, il nostro Stato non funziona. La nostra democrazia è malata: negli ultimi dieci anni abbiamo avuto 7 governi con 6 premier e tutti con maggioranze diverse. Come può, in un sistema così complesso come quello nel quale viviamo, un paese essere governato ogni anno e mezzo da una maggioranza diversa? È una follia, non funziona".

Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, durante il Workshop Ambrosetti.

"Come è possibile che il nostro sistema possa permettere duecento cambi di casacca all'interno di una legislatura? Come è possibile che il gruppo Misto nel nostro Parlamento sia il secondo per importanza e grandezza parlamentare? Son cose che non esistono. Il Misto non esiste in quasi nessun paese nel mondo, esistono i non iscritti. Da noi è un soggetto politico ed è specie di paradiso nel quale i parlamnetari preferiscono andare piuttosto che stare dentro ai gruppi di appartenenza", ha sottolineato.Letta ha anche sottolineato il tema "fondamentale che riguarda la giustizia: la gestione e i tempi della giustizia, uno dei punti che allontana gli investitori dal nostro paese".

"Ora che la Gran Bretagna, che aveva sempre messo il veto sull'armonizzazione del sistema fiscale in Europa, è uscita dall'Unione europea, dobbiamo eliminare i paradisi fiscali. Per una paese come il nostro sarebbe un grande vantaggio e un elemento di serietà per l'intera euroarea".

Gestire la crescita del debito dopo la pandemia

La crescita del debito dei paesi europei durante l'epidemia "è un tema che tocca tutti: credo che una discussione sulla parte di crescita del debito avvenuta durante il Covid e su come gestire questa crescita e come gestire la classificazione e la gestione di questa crescita, porsi il problema di come farlo, credo sia una questione importante a livello europeo ma va vista insieme a tutti nei tempi giusti. Io non ho soluzioni perché non sono un tecnico". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, durante il Workshop Ambrosetti.

