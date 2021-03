Fratoianni: "Mentre la Lombardia supera i 30 mila morti Bonomi si precipita a difendere la Lega"

admpumiddle

Le perplessità sono legittime come la prossimità della nuova dirigenza di Confindustria con la destra liberista e non solo liberista.

''Proprio nel giorno in cui la Lombardia supera il dato drammatico di 30mila morti per Covid19, il presidente di Confindustria Bonomi è corso in tv a 'Piazza Pulita' per difendere i leghisti lombardi. Ha detto che le critiche alla Lombardia sono frutto di speculazione politica. Come se non fosse evidente e sotto gli occhi di tutti un intero anno di fallimenti e disastri nella gestione della pandemia e del piano vaccinale: tanti morti, tanti disservizi, tanta resistenza alle misure di contenimento, tanti sprechi, tanta disorganizzazione sui vaccini".

outstream

Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

''Bonomi sceglie di difendere l'indifendibile perché ammettere il fallimento del modello sanitario lombardo significa riconoscere che una sanità basata sulla privatizzazione, l'ospedalizzazione, a svantaggio della sanità pubblica, territoriale, preventiva e di comunità, non funziona e non protegge chi ne ha bisogno.

''In Lombardia non ha fallito solo la destra di Salvini, Fontana e Moratti, ma stanno fallendo un ventennio di teorie ipocrite, fondate su un'ideologia politica ed economica tutta orientata a illustrare le inesistenti ragioni per cui il profitto di pochi privati avrebbe saputo meglio garantire il benessere della collettività. Ecco, la pandemia ha dimostrato - conclude Fratoianni - che erano tutte teorie errate e fallaci. Ammetterlo significherebbe per persone come Bonomi perdere molto potere".

ad_dyn<