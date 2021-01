Renzi teme la disfatta: "Conte ci vuole asfaltare? Asfalti le strade"

E adesso Renzi teme che il suo gioco ad aprire la crisi lo posizionerà all'opposizione: è abbastanza evidente da quanto ha affermato a Diritto e Rovescio su Rete4: "Se non ci vogliono, con molta libertà, noi non diamo la fiducia. Se loro hanno i numeri, questa è la democrazia parlamentare che vince, tanto di cappello. Ma se i numeri non ce li hanno si andrà al Quirinale e si farà un altro governo"."Durante una pandemia - chiede ironicamente Renzi - esiste ancora la democrazia o bisogna interromperla? Sono stato contento del Conte bis quando rischiavamo i pieni poteri a Salvini. Oggi dico che i pieni poteri non vanno dati a nessuno, nemmeno a Conte. Per questo ho chiesto spiegazioni sulla gestione dei servizi segreti". Ma se il premier "troverà i voti in parlamento, avrà grande rispetto".In ogni caso, martedì, dopo l'informativa di Conte al Senato, "in Aula per noi parlerà Teresa Bellanova, che per coerenza di idee ha lasciato la poltrona mentre qualcuno un giorno è amico di Trump e un giorno lo critica, un giorno vota i decreti sicurezza e un giorno li cambia". E ribadisce che "siamo gli unici coerenti che non difendono il 'seggiolone', ma vorremmo difendere l'Italia".Su Di Maio, che dice "mai più con Renzi", invece, il leader di Italia Viva chiosa: "Di Maio avrà più tempo per occuparsi di politica estera: non si tocca più palla in Libia, non si parla più di accordi con la Cina, si sbaglia interlocutore in America. Almeno Di Maio avrà più tempo per provare a fare il ministro degli Esteri"."Noi vogliamo dare una mano, siamo disponibili. Il presidente del Consiglio ha detto, vado in Parlamento e asfalto Italia viva. Se asfaltassero qualche strada in più sarebbe meglio. Ma se il loro obiettivo è asfaltare noi...".