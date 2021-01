Il Covid non arretra: 507 morti e 15.774 positivi. Il tasso di incidenza cala al 9%

Sono 15.774 i nuovo contagi da Covid-19 (+1.532) con 175mila tamponi (+34mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 507 decessi per un totale che ha, ormai, superato quota 80mila (80.326).

La Lombardia torna in testa con 2.245 nuovi casi, seguita dalla Sicilia con 1.969 e dal Veneto con 1.884.

Gli attualmente positivi sono 564.774 (-5.266) con 23.525 pazienti ricoverati con sintomi (-187) e 2.579 in terapia intensiva (-57). Restano in isolamento domiciliare oltre 538mila pazienti mentre sono 20.532 le persone guarite o dimesse.