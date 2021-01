L'assessora Locatelli: la nemica dei senza tetto che voleva rimuovere le foto di Mattarella

Per la sanità lombarda è uscito di scena Giulio Gallera, ma le polemiche non mancano per la nomina ad assessore per le politiche sociali, famiglia e disabilità ad Alessandra Locatelli, divenuta nota per aver svegliato i clochard alle 5 di mattina con le idropulitrici a Como.

"Pensavamo, speravamo, che con l'uscita di scena di Giulio Gallera, potesse essere un bel giorno per la Lombardia. Ma ci sbagliavamo", afferma sul suo profilo Facebook Vinicio Peluffo, segretario lombardo del Pd.

"Per non farsi mancare nulla, c'è stata la nomina di Alessandra Locatelli come nuova assessora della Lombardia. Parliamo della stessa Alessandra Locatelli che, da assessora alle politiche sociali del comune di Como, pensò di risolvere il problema dei clochard così: svegliandoli con le idropulitrici alle 5 del mattino, mentre dormivano per strada. Non fornendo loro assistenza o aiuto, non collaborando con le tante associazioni di volontariato, ma togliendo loro persino il gradino, il giaciglio, l'angolo, la panchina", aggiunge.

"E come dimenticarsi di quando, nel 2018, chiese agli amministratori della Lega di rimuovere da tutti gli uffici pubblici la foto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Questa è la destra italiana. E non finisce mai di scavare", conclude Peluffo.