Polverini prevede una crisi al buio dagli esiti imprevedibili: "Credo che Renzi romperà"

Lei è data vicina a Italia Viva non perché ne faccia parte ma perché ha un dialogo fitto con i renziano: "Alla fine penso che Renzi rompa...".E' il pronostico della deputata azzurra Renata Polverini, in passato indicata come papabile 'responsabile' in caso di caduta del governo Conte e trait d'union tra renziani e forzisti.L'ex presidente del Lazio è convinta che Italia Viva faccia sul serio e stavolta Matteo Renzi andrà avanti fino in fondo, aprendo di fatto una crisi al buio e dagli esiti imprevedibili nel pieno di un'emergenza pandemica.''Io penso - dice Povelrini- che Renzi romperà. E sarà difficile rimettere insieme la stessa maggioranza. Dopodiché -mette in guardia- vedo altrettanto difficile mettere insieme una terza maggioranza in due anni...''.In queste ore di grande incertezza sono tornate a circolare voci di una trattativa sotto traccia per portare alla nascita di una nuova maggioranza di centrodestra con Fi Lega e Iv dentro, che però trova il veto di Fdi. Polverini smentisce: ''Non ci credo a un accordo del genere, lo dico per davvero, perché mettere insieme Renzi già con Forza Italia è complicato...''.Crede al voto anticipato? ''Il problema -avverte Polverini- è che siamo in piena pandemia e, oggettivamente, vedere il Paese in campagna elettorale ora è molto difficile e complicato, anche se qualcuno sostiene che se hanno votato negli Stati Uniti, per quale motivo non potremmo farlo pure noi?''.