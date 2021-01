Letizia Moratti confermata vicepresidente e assessore al Welfare in Lombardia

Circolava già da qualche giorno la notizia, ma oggi ha trovato conferma con le parole del presidente della Regione Attilio Fontana, dopo le polemiche nei giorni scorsi per la situazione vaccini, che procedono ancora a rilento.

Letizia Moratti sarà vicepresidente e assessore al Welfare nella nuova giunta della Lombardia. Assieme a Letizia Moratti, entrano in giunta anche due deputati della Lega che hanno fatto parte del primo governo Conte e cioè l'ex ministro per la Famiglia Alessandra Locatelli e l'ex sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Guido Guidesi.