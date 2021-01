Sala attacca Salvini: "Dice che si vaccinerà se glielo dirà il suo medico? Strizza l'occhio ai no vax'

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala sa che cosa ha significato il Covid per il capoluogo lombardo e la Lombardia intera, e riconosce quindi l’importanza della comunicazione pro-vax: ''Vaccinarsi è importante, perché più abbrevieremo questo periodo pandemico, e più saremo in condizione di cominciare a ripartire. E poi secondo me è doveroso farlo come gesto di riconoscenza nei confronti del progresso. Dal punto di vista medico-scientifico hanno fatto un miracolo, a darci un vaccino in così breve tempo. I politici devono avere la responsabilità di dare l'esempio e di dire: 'Bisogna vaccinarsi'.

Poi conclude accusando Salvini: “Quando dice che si vaccinerà 'Se glielo dirà il suo medico', strizza l'occhio ai no vax''.