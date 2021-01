Calenda contro Di Maio: "Chiedeva di mettere Mattarella in stato d'accusa"

Che dire? Sparare di Giggino Di Maio è come sparare sulla Croce Rossa e anche i grillini in questi pochi anni hanno detto tutto e il suo contrario.



Oggi elogiano Mattarelle, ieri ne chiedevano il processo. Oggi sono favorevoli ai vaccini, ieri hanno sdoganato i no vax. E poi oggi europeisti convinti e ieri che volevano l’uscita dall’Euro.

"Quando parlavo oggi della retorica vuota e stonata. Eccola. Quello che chiedeva di mettere Mattarella in stato d'accusa e si accompagnava ai no vax. Questo nulla multiforme di plastilina che indegnamente rappresenta l'Italia. #Cancelliamoli".

Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, sul tweet di Luigi Di Maio che commentava il discorso di ieri sera del presidente della Repubblica ("Le parole del Presidente Mattarella, come sempre, indicano la via da percorrere. La scienza ci offre l'arma piu' forte in questo momento: il vaccino. Restiamo uniti. Viva la Repubblica. Viva l'Italia").