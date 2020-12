I deliri antiscientifici di Barillari: "Aboliamo l'ordine dei medici, resistenza al terrorismo sanitario"

R2020



Aboliamo l'ordine dei medici

— Davide Barillari #R2020 Consigliere Regione Lazio (@BarillariDav) December 29, 2020



Fare il vaccino è il nuovo dogma religioso. Più importante che garantire il diritto di poter andare a messa, di poter donare un abbraccio ad un parente in fin di vita, di celebrare un funerale di un amico, di dividere il pane con chi ne ha bisogno.

— Davide Barillari #R2020 Consigliere Regione Lazio (@BarillariDav) December 29, 2020

Da qualche ora sulla pagina Twitter del consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, noto per le sue convinzioni anti-scienza e complottiste, compaiono delle provocazioni che stanno afcendo molto discutere.Comincia tutto con un "Aboliamo l'ordine dei medici", seguito da pensieri di questo calibro: "Nella scienza, e tanto più in medicina, non esiste alcuna verità assoluta. Chi lo afferma mente oppure è un inconsapevole servitore del dogma scientista che ci sta inondando cuore e anima di terrore per il covid. Oggi è la lotta contro un virus, domani è contro la democrazia".E ancora: "Fare il vaccino è il nuovo dogma religioso. Più importante che garantire il diritto di poter andare a messa, di poter donare un abbraccio ad un parente in fin di vita, di celebrare un funerale di un amico, di dividere il pane con chi ne ha bisogno".Ma questa inammissibile mancanza di rispetto per gli oltre 70.000 morti iktaliani di Covid continua: "È nata la resistenza al terrorismo sanitario: è una rete internazionale, composta in Italia da oltre 180 gruppi locali. Senza capi ne' padroni. Si chiama. Spargete la voce su tutti i canali, stiamo crescendo ogni giorno" annuncia.Le perle di Barillari sono arcinote: una per tutte, è stato lui a sostenere che basti la tintarella per eliminare il Covid, perché "è debole ai raggi Uv".