Ricoverato in un reparto Covid di Empoli Iacopo Melio

Dopo l’annuncio della sua positività al Covid, Iacopo Melio annuncia in un post su Facebook di essere ricoverato in ospedale a Empoli in un reparto specializzato.

«Da un anno che non vado in vacanza per non ammalarmi, e alla fine mi sono ammalato per andare in vacanza...Dall’hotel più in voga di Empoli, buonanotte!».

In un post scriptum il ringraziamento ai tanti messaggi che gli sono arrivati dopo l’annuncio di essere malato: «Grazie a tutti, di cuore, per l’ondata di affetto che mi state dimostrando. Non riuscirò mai a rispondervi, ma vi abbraccio con la mascherina in attesa di toglierla dopo “il tagliando”, perché passerà anche questa».

Iacopo Melio, record di preferenze alle ultime elezioni della Toscana e consigliere regionale Pd, è positivo al Covid e nei giorni scorsi ha affidato a Facebook la comunicazione dell’esito del suo tampone. Una paura doppia, per lui, viste le sue condizioni di disabilità e fragilità respiratoria. «Sono positivo al Covid» ha scritto. «Lo scrivo perché devo inevitabilmente annullare ogni impegno, e per motivare la mia assenza nel prossimo periodo, si spera breve. E poi perché se mi sono ammalato io che non esco da un anno, e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri, significa che davvero può capitare a chiunque». In poche ore sono arrivati centinaia di messaggi di auguri.