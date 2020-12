Gasparri non si smentisce: "Sulla sicurezza il governo vuol fare un decreto alla Carola Rackete"

Non si smentisce: e, al pari di tutta la destra, è l'ennesimo che ama fare le caricature delle posizioni altrui per criticarle meglio.

"Il numero dei morti tra gli immigrati aumenta con il numero dei viaggi, noi vogliamo bloccare la tragedia dei morti nel Mediterraneo e noi saremmo i cattivi? Questa è una misura ideologica e politica, è un decreto confuso e volete fare un decreto di urgenza fatelo sulla speculazione che si sta operando in questi giorni sui trasporti, treni e aerei. La protezione umanitaria che ripristinate sarà utilizzata solo in maniera pretestuosa, riaprite alle Ong, ai trafficanti di persone. E' un decreto alla Carola Rackete. Il vostro decreto è stare a galla in Parlamento, mantenere la poltrona".

Così il senatore di Fi Maurizio Gasparri in Aula al Senato sul dl sicurezza.