Iacopo Melio è positivo al Coronavirus: "Ho difficoltà a respirare, ma passerà anche questa"

Il consigliere regionale del Pd in Toscana Iacopo Melio ha annunciato di essere positivo al Coronavirus: "Lo scrivo - precisa - perché devo inevitabilmente annullare ogni impegno, e per motivare la mia assenza nel prossimo periodo, si spera breve".Melio attivista per i diritti umani, disabile, è costretto per motivi di salute a restare a casa dall'inizio della pandemia. Una cautela che non è bastata a risparmiargli il contagio. E proprio per questo si sente di mandare un messaggio di avvertimento: "Se mi sono ammalato io che non esco da un anno, e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri - aggiunge - significa che davvero può capitare a chiunque".Il consigliere e attivista ha iniziato ad accusare i primi sintomi, con grosse difficoltà respiratorie venerdì. Dopo un controllo in ospedale, che aveva dato un buon responso sulle condizioni cliniche, e un tampone molecolare negativo è tornato a casa. Lunedì, però, si è ammalato il padre. Subito dopo Iacopo Melio ha rifatto il test risultando stavolta positivo. "Ad oggi - riferisce - ho tanta stanchezza e debolezza, mal di testa e mal di gola, sinusite, sensazione di febbre, ma soprattutto un grande affanno e difficoltà respiratoria, nonostante non abbia molta tosse (e su questo incrociato e incrociate pure le dita dei piedi insieme a me)".Il consigliere si rivolge ai suoi contatti, chiedendo di stargli vicino: "Se credete dite una preghiera per me: se non credete inviatemi energie positive. Insomma, fate come preferite basta che mi pensiate un po' perché non è facile, e lo sapete". Tuttavia non rinuncia a un messaggio di ottimismo: "Passerà, perché deve passare, però facciamo in modo che ognuno continui a fare la sua parte con un po' di responsabilità e sopportazione. Arriverà un anno migliore, sicuramente, per tutti".