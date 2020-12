La Lega spera in Renzi: “Dialogo con Salvini? La politica si fa parlando...”

Dario Galli, parlamentare della Lega, ha parlato ad Agorà RaiTre, della crisi di governo e di un possibile dialogo fra Salvini e Renzi: "Ci mancherebbe altro che un leader di partito non dialogasse con gli altri leader. Alla fine la politica si fa parlando, insomma".

Intanto è stato chiesto un rinvio dell’incontro fissato oggi pomeriggio alle 13 tra Italia Viva, con la delegazione guidata da Matteo Renzi, e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'ambito della verifica di governo. La ministra Teresa Bellanova, spiegano fonti del partito, "è impegnata a Bruxelles per il Consiglio europeo che deve affrontare un tema strategico per i prodotti alimentari italiani: la questione dei semafori".

L'incontro con Conte, fa sapere Italia Viva, verrà dunque spostato al rientro della ministra: tra domani sera e venerdì. "Al rientro incontreremo il presidente Conte con la delegazione di Italia Viva", spiega su Facebook la stessa Bellanova.

"Appena atterrata a Bruxelles per la riunione Agrifish, il Consiglio dei ministri dell’agricoltura europei. Oggi e domani confronto importante per l’Italia. Al rientro incontreremo il Presidente Conte con la delegazione di Italia Viva", scrive Bellanova. "Continua con determinazione la nostra battaglia sull'etichettatura nutrizionale con un solo obiettivo: diritto dei consumatori a un'informazione trasparente e corretta e difesa del made in Italy e delle nostre eccellenze. L'alimentazione è molto più di un algoritmo, come ci insegna la Dieta Mediterranea. Avanti anche sulla trasparenza e sull'origine delle materie prime dei nostri cibi", aggiunge Bellanova riferendosi alla missione a Bruxelles.