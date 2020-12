Salvini accantona 58 mila morti e non vuole troppe restrizioni: "Conte fermi il furore ideologico"

Il Dpcm di Natale non ha fatto in tempo a uscire che Matteo Salvini è già partito all'attacco, nel suo solito stile che giustamente Corrado Augias ha definito 'del frullatore': attacchi politici si mischiano ad attacchi personali, teorie del complotto a populismo e negazionismo."Conte vive negli agi a Roma, non entro nella polemica sull'auto, la scorta, il suocero con le multe scontate, la fidanzata scortata, la palestra, non mi interessa, ma Conte capisca che non tutti gli italiani hanno la sua fortuna, la maggioranza vive in piccoli paese e nega loro di andare dall'amico nel paese a fianco, perchè questo il decreto vieta, anche se è chiaro che poi gli italiani agiranno in base a quello che il cuore e la responsabilità dirà loro""Ci vuole buon senso - dice il leader della Lega, - tutelare il diritto alla salute senza annientare milioni italiani che vivono nei piccoli borghi. Noi contiamo di riuscire a far cambiare idea a questi ministri che non conoscono il dramma di tanti italiani. Nessun governo può rubare il diritto alla famiglia, alla solidarietà. Gli italiani sono campioni del mondo di solidarietà, aiuto, affetto, che il governo non divida gli italiani, non rinchiuda, non deprima, non annienti il cuore grande degli italiani"."Il diritto alla salute prima di tutto, sulla vita non si scherza. Quindi prudenza, distanza, mascherina. Niente cenoni o feste di piazza, ma il diritto alla famiglia, al sorriso e all'affetto sì. Chiediamo a Conte di fermare il suo furore ideologico". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini.Nel Dpcm è specificatamente scritto che si possono andare a trovare i parenti anziani soli anche se vivono in comune diverso. Chi o cosa sta impedendo a Salvini di vedere gli affetti, di sorridere, di stare con la sua famiglia?