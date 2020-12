La solita menzogna di Fratelli d'Italia: "Il Governo vieta il Natale e apre le porte ai clandestini"

A quanto pare la ragionevolezza a destra non è di casa. Al contrario, trova spazio la propaganda, la menzogna, la manipolazione della realtà. Nessuno è escluso, dai vertici Meloni e Salvini fino agli scherani, come Francesco Torselli, Presidente del gruppo FdI in Consiglio Regionale della Toscana, che ha partecipato all'ennesima sceneggiata in forma di flash mob organizzato da Fratelli d'Italia per protestare contro il loro chiodo fisso: l'immigrazione."In questi giorni drammatici per il nostro Paese, il Governo nazionale ha a cuore due obiettivi: da una parte vietare alle famiglie di festeggiare insieme il Natale e dall'altra permettere a chiunque di poter entrare tranquillamente in casa nostra. Fa questo abolendo i cosiddetti decreti sicurezza voluti dall'allora ministro Salvini. Così si torna indietro, all'epoca in cui anche se non si avevano i requisiti bastava far appello all'accoglienza umanitaria per entrare in Italia"."Non è un caso se siamo sulle scalinate di Santa Maria Novella che ormai sono diventate le scalinate degli spacciatori - spiega il Consigliere - Ormai, a Firenze, sono note per essere teatro di episodi criminali come vendita di droga e furti, episodi che vedono spesso protagonisti extracomunitari. Non è più accettabile che i clandestini siano liberi di arrivare nel nostro Paese e tanto meno che possano fare quello che vogliono nel periodo che intercorre tra la richiesta per essere accolti e la relativa sentenza"."L'aver apposto la fiducia alla Camera dei Deputati - fa sapere Fabrizio Rossi, coordinatore regionale FdI - è il chiaro segnale della debolezza dell'attuale maggioranza giallo-rossa, di un governo frutto di accordi di palazzo, il cui unico scopo è quello di mantenere lo scranno. Da tempo non rappresentano più il popolo italiano, ma loro stessi"."La strategia è chiara: la modifica ai decreti sicurezza, assieme alla cosiddetta 'sanatoria di massa' introdotta dal ministro Bellanova nel decreto Rilancio, apre la strada ad un nuovo tentativo di introduzione dello Ius soli nel nostro Paese. Fratelli d'Italia - conclude Rossi - si opporrà in ogni sede e con tutti i mezzi contro questo pessimo decreto che mette in pericolo, non solo i confini e la sicurezza dell'Italia, ma che impedisce le espulsioni di migliaia di indesiderati che non hanno nessuno diritto di arrivare e rimanere nel nostro Paese!".