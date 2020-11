Il Ministro Provenzano realista: "Con questi contagi inutile parlare del cenone di Natale"

Per Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud, la questione del Cenone di Natale non dovrebbe neanche porsi. “Con tutto quello che la pandemia sta determinando, mettersi a discutere del cenone - non solo sui media, ma anche dalle parti del governo - è non solo prematuro ma, diciamo così, quantomeno inopportuno”.

Questo è quanto si legge in un post apparso sul profilo Facebook del ministro.

Provenzano nel suo messaggio fa una lunga lista di quelle che, secondo il suo punto di vista, dovrebbero essere le priorità da affrontare in questo momento: “Con quello che sta accadendo in Calabria, su cui non possiamo compiere ulteriori passi falsi e bisogna ascoltare i sindaci e coinvolgere le energie migliori di quella terra; con il difficile passaggio parlamentare della Legge di Bilancio, che può sempre essere migliorata ma che offre strumenti straordinari per lo sviluppo e l’equità (insieme al Recovery e ai fondi strutturali); con i morti e i contagi alti, i turni massacranti di medici e infermieri, la complessa gestione delle scuole, i sacrifici di imprenditori, lavoratori e cittadini...”.