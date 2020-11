Emiliano si appella a Speranza: vuole creare in Puglia due zone rosse, ecco dove

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha inviato una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere "l'adozione di un provvedimento che inserisca esclusivamente i territori delle province di Foggia e di Bat nella cosiddetta zona rossa, in quanto caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto".La richiesta è stata avanzata "alla luce delle relazioni tecniche approntate dalla struttura di coordinamento e monitoraggio dell'emergenza epidemiologica - si legge in una nota - e dalle direzioni generali delle Asl di Foggia e Bat, che risultano fortemente sotto pressione, con un prevedibile sovraccarico del sistema nell'arco delle prossime settimane"."Dall'analisi dei 21 indicatori - si legge nella lettera - distinti a livello provinciale per le due aree, emerge un contesto preoccupante in cui i valori di Rt, combinati con l'incidenza numerica dei nuovi casi riscontrati giornalmente, si caratterizzano per un progressivo ed inarrestabile incremento. Tale progressione del livello epidemico induce a ritenere che nelle suddette aree, anche in virtù della programmata espansione della rete di assistenza covid 19, si produrrà una riduzione di offerta dei livelli di assistenza in favore dei pazienti non covid 19". La richiesta e' stata condivisa da presidenti e sindaci dei Comuni capoluogo delle due province.