Furia De Luca: "La Campania è zona rossa per sciacallaggio e razzismo"

Una furia contro tutto e tutti. E contro M5s che lui non ha mai sopportato, tantomeno ora che sono alleati del suo partito - il Pd - nel governo nazionale ma lo hanno avversato alle regionali.

"Sciacallaggio" e "razzismo" nel quadro che ha portato la Campania a diventare zona rossa. Vincenzo De Luca, governatore della regione, è un fiume in piena in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa.

"Noi stiamo combattendo a mani nude, abbiamo fatto un miracolo", dice esprimendosi sul contrasto all'epidemia di coronavirus nella regione appena diventata zona rossa. "Avevo proposto la zona rossa per tutta Italia ad ottobre. La decisione per la Campania è arrivata dopo le immagini del lungomare di Napoli, totalmente fuori controllo domenica scorsa. Noi eravamo in zona gialla martedì, nel giro di 72 ore siamo arrivati in zona rossa. Il ministero della salute dovrebbe dire cosa è cambiato in 72 ore. O non hanno letto i dati martedì o non li hanno letti venerdì. Oppure, davanti ad un'ondata di sciacallaggio mediatico e politico, il governo non ha retto", aggiunge.

"Noi stiamo combattendo a mani nude, abbiamo fatto un miracolo raddoppiando le terapie intensive, con un tasso di occupazione sotto il 30%. Abbiamo il 50% dei posti in ospedale liberi, abbiamo il tasso di porte più basso in Italia. Abbiamo ottenuto risultati straordinari che meritano rispetto", dice ancora. "Due mesi fa si potevano fare due scelte diverse: anticipare il contagio o seguirlo. Il governo ha fatto questa seconda scelta, a mio parere è stata sbagliata perché ha creato divisioni tra territori e categorie. Un mese fa mi hanno messo in croce quando ho chiuso le scuole, ora le stanno chiudendo. Perché si è perso un mese? C'erano illusioni, si immaginava che il contagio non esplodesse. C'era un retroterra di semplificazione, mentre io dicevo che il contagio era dietro l'angolo, a Milano c'era qualche autorevole medico che il contagio era clinicamente scomparso. Adesso dobbiamo dare una prova di unità nazionale, a condizione che il governo si metta in condizione di essere aiutato".

De Luca torna ad attaccare Luigi Di Maio. "Se ci sono ministri che si mettono a fare sciacallaggio, il presidente del Consiglio non deve fare il cardinale di curia ma deve richiamare i ministri ai doveri di buona educazione, correttezza istituzionale e onestà intellettuale. Non è tollerabile che un ministro si metta a fare sciacallaggio sulla base della più totale ignoranza. Di Maio ha detto cose ignobili e il presidente del Consiglio deve intervenire. Ha detto il falso", dice, prima di affondare il colpo nei confronti di Luigi de Magistris: "A Napoli c'è stato qualche amministratore che ha dato una mano per aiutare la campagna di sciacallaggio: è stato in tv 102 volte da settembre a oggi. E' scandaloso". "Lo sciacallaggio mediatico è stato terribile, perché in Italia c'è un filone sotterraneo di razzismo antimeridionale che ogni tanto viene a galla e perché c'era da colpire in Campania un uomo che non partecipa alle massonerie, alle aggregazioni di corrente e alle corporazioni", ribadisce.