Pedica (Pd): "Con la sconfitta di Trump finisce l'era dei negazionisti"

L'onorevole Stefano Pedica del Partito Democratico ha commentato il risultato delle elezioni americane, che hanno visto vincere Joe Biden: ""Finita l'era del negazionismo, gli Stati Uniti d'America tornano ad essere una nazione libera e democratica e trascinerà tutta l'Europa nel grande riscatto dopo l'onda nera degli ultimi anni. Con la sconfitta di Trump, in poco tempo finirà l'era di tutti i negazionisti, populisti e fascisti - sottolinea -. La destra non avrà più sponde oltre Oceano e il mondo tornerà a respirare aria di accoglienza, fiducia e democrazia. Ora anche in Italia dobbiamo fare tesoro di questo risultato. Uniti si vince, ma uniti con chi crede nel centrosinistra del popolo e non delle poltrone".