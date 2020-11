Zaia: "Ok a maggiori restrizioni ma non sulle attività produttive"

"Siamo pronti a dar corso a tutte le restrizioni ma non per le attività produttive". Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, dopo la riunione in videoconferenza con il governo. "Mi sembra di capire - ha aggiunto - che a Roma aspettano la discussione in Parlamento, poi prima di notte ci sarà una nuova convocazione di comuni, province e Regioni, dopodiché cercheremo di capire quale sarà la proposta del governo. In questo momento non intravvediamo soluzioni con lockdown stile marzo, non ci sono i presupposti".